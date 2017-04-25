ABD, Müttefiki YPG Militanlarını Koruyamadı!

Reuters haber ajansının geçtiği fotoğrafta, Amerikan askerleri, TSK'nın vurduğu YPG hedeflerini incelerken görülüyor. ABD'li askerin yanında YPG üyeleri var.

Amerikan askerlerinin, vurulan alana helikopterle gelişlerinin fotoğrafı da Reuters tarafından servis edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları gece saat 2'de, Irak'ın Sincar Dağı'ndaki PKK hedeflerinin yanı sıra Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı'ndaki YPG hedeflerini vurmuştu. TSK, hedeflerin 'tam hedefle' vurulduğunu duyurmuştu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, harekâtta en az 18 YPG üyesi öldü.

ABD ile YPG krizi

Amerika’nın PKK'nın Suriye kolu PYD’ye siyasi ve askeri desteği Türkiye ile Amerika’yı Suriye coğrafyasında karşı karşıya getiren en önemli sebep.

ABD, Türkiye’nin sert tepkisi üzerine bu desteği Ekim 2015'ten itibaren yeni bir yapı oluşturarak devam ettirmeye başlamış, bu tarihte sınırlı sayıda Arap, Süryani ve Türkmen gücü de YPG’ye katarak Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) kurmuştu. SDG'nin omurgasını ve komutasını yine YPG oluşturuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Marie Harf, Ekim 2014’te PYD’yi terör örgütü olarak görmediklerini açıklamış, Washington yönetimi Eylül 2015’te PYD'nin silahlı kanadı YPG'yi de terör örgütü olarak görmediğini ilân etmişti.

Trump yönetiminin de bu konuda Obama dönemiyle aynı tutumu sürdürdüğü görülüyor. Bu dönemde de Amerika YPG’yi silahlandırmaya devam ediyor. Obama döneminde PYD/YPG ile irtibatları yürüten Özel Temsilci Brett McGurk, Trump döneminde de görevine devam ediyor.

Kaynak: Reuters, Al Jazeera, Haksöz-Haber