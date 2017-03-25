ABD Musul’daki Katliamı Kabul Etti: Haşdi Şabii Söyledi, Biz Vurduk!

ABD, 23 Mart'ta Musul'da 200'den fazla sivilin öldüğü katliamdan sorumlu olduklarını açıkladı.

ABD öncülüğündeki askeri koalisyon, 23 Mart'ta Musul'da 200'den fazla sivilin öldüğü katliamdan sorumlu olduklarını açıkladı. AP'nin son dakika olarak duyurduğu haberde söz konusu katliamla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Koordinatların Şii Haşdi Şabi örgütü ile Irak Türkmen Meclisi tarafından verildiği açıklandı.

Musul Operasyonu Durduruldu

Irak ordusu son günlerde çok sayıda sivilin öldüğü Musul'daı yürüttüğü saldırıları durdurma kararı aldı.

Reuters'ın duyurduğu habere göre, Irak Federal Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde çok yüksek boyutlara ulaşan sivil ölümleri, planımızı yeniden gözden geçirmek için operasyonu durdurma kararı almaya zorladı" denildi.

Koalisyon güçlerine ait uçaklarının birkaç gün önce Musul'un El Cedide Mahallesi'nde yaptığı bombardımanda 3 ev içerisinde bulunan 200 sivil hayatını kaybetmişti. Cenazelerin bir kısmının halen harabelerin altında olduğu ifade ediliyor.