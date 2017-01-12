ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan PYD Propagandası
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), büyük bölümünü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG), "PKK ile ilişkimiz yok" iddiasını Twitter hesabından paylaşarak PYD'ye destek verdi.
CENTCOM'un sosyal medya hesabı Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının "PKK ile ilişkisinin olmadığını iddia eden" açıklamayı paylaşılması tepki çekti.
Söz konusu paylaşımında SDG'nin açıklamasının ekran görüntüsünü kullanan CENTCOM, açıklamanın üstüne de "SDG, PKK ile herhangi bir bağının veya ilişkisinin olmadığını onaylıyor" ifadelerine yer vererek PYD'nin "sözcülüğünü" yaptı.
Dünkü günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner de PYD'nin, "uzun vadede Suriye'deki politik çözüm arayışlarının bir parçası olması gerektiğini" savunmuştu.
AA
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