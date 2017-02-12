ABD Medyasından Müslümanlara Ambargo

ABD Başkanı Trump'ın Müslüman 7 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklama kararıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre, ABD basını 'Müslümanlara vize yasağı' ile ilgili tartışmalarda Müslüman yorumculara ambargo uyguluyor.

Müslüman 7 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişinin yasaklanmasına dair tartışmalar devam ederken, ABD basını yine sınıfta kaldı. ABD'nin en büyük 3 haber kanalı olan CNN, Fox News ve MSNBC, vize yasağı ile ilgili tartışma programlarına Müslüman konuk almıyor.

Media Matters tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tartışmaların en yoğun olduğu 30 Ocak ve 4 Şubat tarihleri arasında, CNN International, Fox News ve MSNBC gibi en çok takip edilen haber kanallarının, tartışma programlarına davet ettiği toplam 176 konuğun sadece 12'sini Müslümanlar oluşuyor. Araştırmaya göre, CNN International'ın tartışma programlarına katılan 90 konuğun sadece 7'si Müslüman. Fox News ise programa çağırdığı 58 konuktan sadece 5'i Müslümanlardan oluşuyor. MSNBC'de ise bu sayı sadece 2.

Media Matters raporunda "Bu basiretsizlik, Müslümanları görmezden gelen medyanın düzenine oldukça uyuyor" ifadelerine vurgu yapılıyor.

Günlerce protesto edilmişti

ABD Başkanı Trump'ın Müslüman nüfusa sahip bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişine ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından protestolar çığ gibi büyümüştü. Yüzbinlerce gösterici, Trump'ın kararına tepki göstermişti.

Karar tamamen Müslümanlara yönelik

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman vekili olan Ellison, "Bu karar tamamen Müslümanlara yönelik bir yasak" demişti.

Amerikan halkı ikiye bölünmüştü

Trump'ın Müslüman 7 ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanması konusundaki tasarısı, Amerikan halkını ikiye bölmüştü.

Reuters haber ajansının yaptığı ankete göre, ABD halkının yüzde 49'u Trump'ın yasağını destekliyor. Ankete katılanların yüzde 41'i yasağa ise karşı çıktığını belirtirken, yüzde 10 ise konuyu bilmediklerini belirtiyor. Anket sonuçları Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti arasındaki farklılığı da ortaya koyuyor.

Kaynak: Yeni Şafak