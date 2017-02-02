ABD Mahkemesi: Yasak Yasal İkamet İzni Olana Uygulanamaz

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02.02.2017 14:06
ABD Mahkemesi: Yasak Yasal İkamet İzni Olana Uygulanamaz
Los Angeles'ta mahkeme yasağın yasal ikamet izni olan göçmenlere uygulanmaması gerektiğine hükmetti.

ABD’nin Los Angeles kentinde bir hakim, ülke Başkanı Donald Trump’ın nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişlerini yasaklamasını içeren kararının, yasal ikamet izni olan göçmenlere uygulanmaması gerektiğine hükmetti.

Los Angeles bölge mahkemesi hakimi Andre Birotte Jr., Trump’ın cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle getirilen yasak kapsamındaki İran, Irak, Libya, Somali, Sudan Suriye ve Yemen'den gelenler arasında ‘geçerli göçmen vizesine sahip olan kişilerin’ hiçbir ABD’li yetkili tarafından engellenmemesi gerektiğine karar verdi.

Ancak Birotte’un kararı,  göçmen vizesi haricindeki vizelerle ABD’ye gelen turist, öğrenci ve işadamlarını kapsamıyor.

Trump’ın imzaladığı başkanlık kararnamesinin uygulanması için dün bir kılavuz yayınlayan Beyaz Saray, yeşil kart sahiplerinin ABD’ye girmek için özel izin almalarına gerek olmadığını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da “Bu kişilerin muafiyet belgesine ihtiyacı yok çünkü sürekli ikamet izinleri var” dedi.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre, göçmen vizeleri, yeşil kart, yani yasal ve sürekli ikamet hakkında sahip olmanın ilk adımı.

 

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