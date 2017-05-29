ABD Mahkemesi Abdullah Bergusi'yi Yargıladı

Mahkeme, 5 saat sürdü. Bergusi, Amerikalı savcıların sorularına cevap vermedi ve suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme ertelendi.

Bergusi, mahkeme sırasında açıkça darp edildi ve daha sonra tecride atıldı.

Mahkemenin, Trump’ın İsrail ziyaretinden iki hafta önce yapılması, onları suçlayarak Filistinli esirlerin imajlarını bozmayı hedefliyor. İsrail, Trump’a gönderdiği bilgilerde açlık grevine giren Filistinlilerin terörist oldukları ve cezalandırılmaları gerektiğini belirtmişti.

5 Mart 2003'te kızını götürdüğü Ramallah Devlet Hastanesi önünde işgal güçlerince gözaltına alınan El-Bergusi(45), 6 ay süren ağır işkencelerin ardından İzzeddin El-Kassam Tugayları üyesi olma ve birçok işgal askeriyle Yahudi yerleşimcinin öldürülmesinden sorumlu olma ithamıyla 67 kez müebbet hapse mahkûm edildi.

Filistin Yasama Meclisi milletvekillerinden Muhammed Şihab, Bergusi’nin bu şekilde yargılanmasının tehlikeli bir gelişme olduğunu belirterek İsrail’in bu şekilde esir hareketini şeytanlaştırmaya çalıştığını söyledi. Şihab, yargılanmanın hukuksuz olduğunu belirterek şöyle konuştu: Bizim çatışmamız, Amerika ile değil, İsrail iledir. Bizim savaşımız, 1948 yılında topraklarımızı işgal eden ve her türlü suçu işleyen işgalci İsrail’e karşıdır.

ABD mahkemelerinin peşinde olduğu tek Filistinli Abdullah Bergusi değil. FBI daha önce Ürdün vatandaşı Ahlam Temimi’nin teslim edilmesini istemiş ancak Ürdün bunu reddetmişti.

Esirler Araştırma Merkezi müdürü Re’fet Hamdune de Bergusi’nin bir ABD mahkemesi tarafından yargılanmasının işgal hapishanelerindeki esirler üzerinde tehlikeli çağrışımları olduğunu belirtti.

Hamdune, işgal makamlarının bu yargılama ile esirlere baskı kurmaya ve açlık grevini sona erdirmeye çalıştığını söyledi. Hamdune, İsrail’in esirleri “teröristler ve katiller” şeklinde sunmaya çalıştığını belirterek ABD’nin de bu konuda tamamen İsrail tarafını tuttuğunu söyledi.

Abdullah El-Bergusi, daha önce tecritten çıkmak için açlık grevine başlamış ve 80 günlük grevin sonunda talepleri karşılanmıştı.

Bergusi, 66 İsrailliyi öldürdüğü ve 500’den fazlasını yaraladığı iddiasıyla 67 müebbede çarptırılmıştı

Kaynak: Er-Risale, Filistin Sahnesi /179