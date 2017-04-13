ABD Liderliğindeki Koalisyon 'Yanlışlıkla' Müttefiki SDG'yi Vurdu!

»Ana Sayfa»Suriye
13.04.2017 18:56
ABD Liderliğindeki Koalisyon 'Yanlışlıkla' Müttefiki SDG'yi Vurdu!
ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye'de yanlışlıkla SDG güçlerinin vurulduğunu, 18 militanın öldüğünü açıkladı.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun hava güçleri, Rakka'nın güneyinde 11 Nisan günü Tabka ilçesi yakınlarında "yanlışlıkla" PKK/PYD'nin Suriye kanadı YPG'nin başında bulunduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) vurduklarını ve 18 savaşçının öldüğünü açıkladı.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "Hava saldırısı, müttefik güçlerimiz tarafından talep edildi. Vurulan hedefin IŞİD'e ait olduğu değerlendirilmişti ancak mevzilerinden ilerlemiş bir SDG birliği olduğu ortaya çıktı" denildi.

Amerika’nın PKK'nın Suriye kolu PYD’ye siyasi ve askeri desteği Türkiye ile Amerika’yı Suriye coğrafyasında karşı karşıya getiren en önemli sebep.

ABD, Türkiye’nin sert tepkisi üzerine bu desteği Ekim 2015'ten itibaren yeni bir yapı oluşturarak devam ettirmeye başlamış, bu tarihte sınırlı sayıda Arap, Süryani ve Türkmen gücü de YPG’ye katarak Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) kurmuştu. SDG'nin omurgasını ve komutasını yine YPG oluşturuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Marie Harf, Ekim 2014’te PYD’yi terör örgütü olarak görmediklerini açıklamış, Washington yönetimi Eylül 2015’te PYD'nin silahlı kanadı YPG'yi de terör örgütü olarak görmediğini ilân etmişti.

Trump yönetiminin de bu konuda Obama dönemiyle aynı tutumu sürdürdüğü görülüyor. Bu dönemde de Amerika YPG’yi silahlandırmaya devam ediyor. Obama döneminde PYD/YPG ile irtibatları yürüten Özel Temsilci Brett McGurk, Trump döneminde de görevine devam ediyor.

Kaynak: AFP, Al Jazeera

 

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