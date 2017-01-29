ABD Kuvvetleri Yemen'de El-Kaide’ye Saldırdı: 40 Ölü

»Ana Sayfa»Yemen
29.01.2017 14:41
ABD Kuvvetleri Yemen'de El-Kaide’ye Saldırdı: 40 Ölü
ABD hava kuvvetlerinin Yemen'in Beyda ilinde düzenlediği saldırıda  40 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in El-Beyda ilinde ABD'ye ait hava kuvvetlerinin düzenlediği saldırıda aralarında El-Kaide komutanlarının da olduğu 40 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Amerikan savaş uçaklarının Kayfe'ye düzenlediği hava saldırısının ardından komando birlikleri bölgeye indi. Askerlerin, El-Kaide komutanlarından Abdurrauf ez-Zeheb'in evine baskın düzenlediği saldırıda, bölgede uzun saatler şiddetli çatışma seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Söz konusu saldırıda aralarında Zeheb ile kardeşi Sultan'ın yanı sıra örgüt komutanlarından olduğu belirtilen Seyfinnems el-Cufi'nin de yer aldığı 6'sı kadın, 3'ü çocuk 40 kişi hayatını kaybetti.

Okul ve cezaevi de hedef alındı

Operasyonun düzenlendiği bölge yakınlarında yerleşim alanlarının olduğu ifade edilirken, Amerikan savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda, bir okul ile cezaevinin de hedef alındığı belirtildi.

Bölge sakinleri, Amerikan savaş uçaklarının, El-Beyda ilinin çevresinde yer alan Es-Sevadiye, Radman, Nu'man ve Natı ilçelerini dün geceden bu yana yoğun şekilde bombaladığını kaydetti.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yemen'de Halkın Yüzde 51'i Gıda Bulma Sıkıntısı Yaşıyor27 Aralık 2016 Salı 02:14
  • Yemen’de Canlı Bomba Saldırısı: 49 Ölü18 Aralık 2016 Pazar 14:44
  • Yemen'de Husiler ile Salih Ulusal Kurtuluş Hükümeti İlan Etti29 Kasım 2016 Salı 11:01
  • Yemen'in Yarısı Yiyecek Sıkıntısı Çekiyor28 Kasım 2016 Pazartesi 07:54
  • Yemen'de Eylül 2014'ten Bu Yana 12 Bin 850 Sivil Hayatını Kaybetti21 Kasım 2016 Pazartesi 00:09
  • BM’den Yemen’e Engelsiz İnsani Yardım Çağrısı20 Kasım 2016 Pazar 12:09
  • Taiz'de Husiler Sivil Yerleşim Yerlerine Saldırdı20 Kasım 2016 Pazar 00:52
  • Husilere Silah Taşıyan İran Botlarına El Konuldu15 Kasım 2016 Salı 02:12
  • Yemen'in 11 Vilayetinde Kolera Salgını Görüldü13 Kasım 2016 Pazar 23:09
  • “Yemen’de Gerçekten Korkunç Bir Durum Var”29 Ekim 2016 Cumartesi 18:55
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim