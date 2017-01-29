ABD Kuvvetleri Yemen'de El-Kaide’ye Saldırdı: 40 Ölü
Yemen'in El-Beyda ilinde ABD'ye ait hava kuvvetlerinin düzenlediği saldırıda aralarında El-Kaide komutanlarının da olduğu 40 kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Amerikan savaş uçaklarının Kayfe'ye düzenlediği hava saldırısının ardından komando birlikleri bölgeye indi. Askerlerin, El-Kaide komutanlarından Abdurrauf ez-Zeheb'in evine baskın düzenlediği saldırıda, bölgede uzun saatler şiddetli çatışma seslerinin duyulduğu aktarıldı.
Söz konusu saldırıda aralarında Zeheb ile kardeşi Sultan'ın yanı sıra örgüt komutanlarından olduğu belirtilen Seyfinnems el-Cufi'nin de yer aldığı 6'sı kadın, 3'ü çocuk 40 kişi hayatını kaybetti.
Okul ve cezaevi de hedef alındı
Operasyonun düzenlendiği bölge yakınlarında yerleşim alanlarının olduğu ifade edilirken, Amerikan savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda, bir okul ile cezaevinin de hedef alındığı belirtildi.
Bölge sakinleri, Amerikan savaş uçaklarının, El-Beyda ilinin çevresinde yer alan Es-Sevadiye, Radman, Nu'man ve Natı ilçelerini dün geceden bu yana yoğun şekilde bombaladığını kaydetti.
AA
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