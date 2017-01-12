ABD, Kunduz’da 33 Sivili Katlettiğini Doğruladı!
Kunduz hükümetinden kasım ayında yapılan ve ABD liderliğindeki hava saldırılarının Afganistan’ın Kunduz kentinde 33 sivilin hayatını kaybetmesine sebep olduğuna dâir açıklamayı teyit eden ABD ordusu, askerlerin sivil halka ait evlerden kendilerine ateş açılması sonucu “meşru müdafaa” için havadan bombardımana başlandığını öne sürdü.
Öte yandan, ABD’li güçlerin en az 27 sivilin de yaralanmasına sebep olduğu kaydedildi.
“Bölgede Sivillerin Olduğu Görülmedi”
Sputnik’te yer alan habere göre, bölgeye Taliban liderlerini yakalamak için gittiği belirtilen ABD ve Kâbil hükümetine bağlı güçlerin kısa süre sonra saldırıya uğradığı kaydedilirken, askerlerin bölgede sivil halktan birileri bulunduğuna dâir bir gözlemi olmadığı iddia edildi.
“Meşru Müdafaa Kapsamında Hareket Edildi”
Sivillerin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak daha fazla adım atılmayacağı kaydedilen ABD ordusundan yapılan açıklamada, “ABD güçleri meşru müdafaa kapsamında hareket etti, gereken yasa ve prensipleri takip etti.” ifadeleri yer aldı.
“Derin Üzüntü Duyuyorum”
Afganistan’daki NATO birliklerinin komutanı ABD’li general John Nicholson da “Bu çerçevede masum insanların hayatını kaybetmiş olmasından derin üzüntü duyuyorum.” açıklamasında bulundu.
Nicholson, “Cumhurbaşkanı Gani’ye ve Afganistan halkına sivillerin korunması için gereken tüm önlemlerin alınacağını temin ederim.” dedi.
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