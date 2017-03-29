ABD Kongresi’nin Yakınlarında Silah Sesleri Duyuldu

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29.03.2017 19:30
ABD Kongresi’nin Yakınlarında Silah Sesleri Duyuldu
Washington’da ABD Kongresi’nin yakınında bir sürücü, polis aracına çarptıktan sonra olay yerinden kaçmak üzere otomobilini polis memurlarının üzerine sürünce polisler havaya ateş açtı.

ABD’nin başkenti Washington’da ABD Kongresi’nin yakınında bir sürücü, polis aracına çarptıktan sonra kaçmak için otomobilini polislerin üzerine sürdü.

Polislerin havaya ateş açarak durdurduğu şüpheli gözaltına alındı.

Polisler Havaya Ateş Açtı

AA’da yer alan habere göre, kongrenin bulunduğu Independence Bulvarı’ndan silah sesleri gelmesi üzerine, binaya giriş çıkışlar kısa süreliğine kapatıldı.

Olay yerine ambulanslar sevk edilirken yetkililer, bir sürücünün polis aracına çarptıktan sonra otomobiliyle polis memurlarını ezmeye çalıştığını kaydetti.

Washington Polis Departmanı’nın sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, sürücüyü durdurmak üzere polisler havaya ateş açtı.

Yaralanan Olmadı

Polise, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da soruşturma konusunda destek verdiği kaydedildi.

Kısa süre içerisinde şüpheli gözaltına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

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