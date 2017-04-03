ABD Kongresi'nde Üçüncü Kez Cebelitarık Taslağı Hazırlandı

Akdeniz ve Afrika arasında stratejik bir noktada bulunan Cebelitarık hakkında İngiltere'nin Brexit kararının ardından İspanya'nın yanısıra ABD Kongresi de diplomatik manevralara başladı.

Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin iki yasama organından biri olan Temsilciler Meclisi'nden resmi olarak Cebelitarık'ın kendi kaderini tayin hakkını tanımaya çağıran bir karar üçüncü kez yayınlandı.

Karar, İngiliz Yurtdışı Bölgesi statüsündeki Cebelitarık'ın herhangi bir tartışmada daima Cebelitarıkların görüş ve haklarının zorunlu tutulması gerektiğini belirtiyor. Kararın son hali Cumhuriyetçi Kongre Üyesi George Holding tarafından sunuldu.

Aynı karar daha önce iki kere düzenlenmişti. Kararlar, İspanya'nın Washington'daki elçiliklerinden olumsuz bir yanıt almıştı.

Akdeniz'in en batı ucunda bulunan Cebelitarık stratejik olarak oldukça önemli bir noktada bulunuyor. Afrika ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere askeri müdahale ve bölgeyi kontrolü altında almaya çalışan ABD için Cebelitarık özellikle önem kazanıyor.

1704 yılındaki Utrecht anlaşması ile İngiltere yönetimine geçen Cebelitarık, İspanya ile İngiltere arasında sıklıkla tartışmalara sebep olan bir bölge.

ABD ordusu tarafından Cebelitarık'ın kullanılma riskini gören eski İngiltere Başbakanı Tony Blair tarafından 2002 yılında bölgenin İspanya ile İngiltere arasında ortak egemenlik hakkı olması savunulmuştu. Akdeniz üzerinde daha güçlü askeri operasyonlar yapmak ve güç sağlamak isteyen her iki ülke de (ABD-İngiltere) bölgede hamiyet kurmaya çalışıyor.

ABD DENİZALTILARI İÇİN GÜVENLİ LİMAN

Cebelitarık Akdeniz'deki nükleer güç ile çalışan ABD denizaltıları için güvenilir bir liman olmaya devam ediyor.

NATO'nun Akdeniz'de yapacağı operasyonlardan önce Cebelitarık'a önceden bilgi verme zorunluluğu olduğu halde ABD ordusu önceden bilgi vermeksizin direk limanlarına yanaşabiliyor.

Bütün bunlar oladururken İspanya'nın Rusya ile yakın ilişkiler içine girmesi bölge üzerindeki gerilimi daha da arttırdı.

CUMHURİYETÇİLER VE DEMOKRATLAR CEBELİTARIK KARARINDA BİRLEŞTİ

Geçmişte en fazla sekiz Kongre üyesinden destek almış olsa da, en son karar 11 demokrat ve sekiz Cumhuriyetçi de dahil olmak üzere 19 temsilcinin desteğini aldı. 199 sayılı karar 15 Mart tarihinde yürürlüğe girdi ve şimdi Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesine sevk edildi.

Karar önceki versiyonlarla aynı dili takip ediyor ve Akdeniz'in girişindeki Cebelitarık'ın ABD ile uzun zamandır devam eden bağlantılarındaki askeri rolünü onaylıyor.

Temsilciler Meclisi, "... Cebelitarık'ın İngiliz Yurtdışı Bölgesi statüsüyle ilgili herhangi bir tartışmada Cebelitarıklıların görüş ve haklarının her zaman zorunlu tutulması gerektiğini" belirtmek istiyor.

Cebelitarık, Akdeniz'deki ABD güvenlik çıkarlarına 1801 yılından beri katkıda bulunuyor, George Holding Cebelitarık hükümetine ve vatandaşlarına ABD silahlı kuvvetlerine verdikleri destekten dolayı takdir ve teşekkür etti.

Bölgenin askeri rolünü sürdürdüğünün de vurgulandığı kararda "Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki güvenlik durumunun Amerika Birleşik Devletleri'nin Cebelitarık'ın askeri tesislerine güvenli erişimini sağlamaya devam etmesi gerektiğini vurgulamaya devam ettikleri" belirtildi.



"Cebelitarık'ın yalnızca ekonomik bağlarla değil askeri bağlarla da Birleşik Devletler ile yakın ve uzun süreli kalıcı bir ilişkisi olacağına inanıyorum" dedi.