ABD Kongresi Trump'ın Başkanlığını Resmileştirdi
ABD'de Seçici Kurul üyelerinin 19 Aralık'ta kullandıkları oyların sayımı için toplanan ABD Kongresi, 8 Kasım'daki seçimlerden galibiyetle çıkan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olduğunu resmen ilan etti.
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden başkanlığında toplanan ABD Kongresi, ortak oturumda Seçici Kurul üyelerinin başkan ve başkan yardımcısı adayları için aralık ayında kullandıkları oyları saydı.
Yapılan oy sayımı sonucunda Trump'ın 304 delegenin, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın ise 227 delegenin desteğini kazandığı açıklandı. Başkan seçilebilmek için 270 delegeye ulaşmak gerekiyordu.
Demokratların itirazlarına da sahne olan oturumda Biden'ın "Artık bu iş bitti" açıklaması dikkat çekti.
Bu sonuçla resmen ABD Başkanı olduğu ilan edilen Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek görevi mevcut Başkan Barack Obama'dan devralacak.
AA
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- 3 Yeni KHK İle Binlerce Kişi Kamudan İhraç Edildi, 83 Dernek Kapatıldı
- Kapatılan 11 Gazete KHK İle Yeniden Açıldı
- Yayın Yasağını İhlal Eden Kanallara Çok Ağır Ceza
- Hakim ve Savcı Sınavlarında 70 Barajı Kaldırıldı
- KHK’yla Kapatılan 83 Derneğin Listesi
- "Yurda Dön" Çağrısına Uymayan Vatandaşlıktan Çıkarılacak
- Emniyetten 2 Bin 687 Personel İhraç Edildi
- Bilmeden Satranca Girerseniz Birileri de Şah Mat Der
- ABD Kongresi Trump'ın Başkanlığını Resmileştirdi
- Beşiktaş'taki Terör Saldırısına İlişkin 10 Tutuklama
- İstanbul'da Ulaşıma 'Kar' Düzenlemesi
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İncirlik’in Kapatılması Çavuşoğlu’nun Gündeminde Yok!
- Diyanet'ten 'Tarikatlar ve Cemaatler Buluşması'
- Fikri Işık: İncirlik NATO Üssü Değil
- Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye Politikasına Dair Sözlerinden Çark Etti!
- “Yerel ve Küresel Sistem Karşısında Müslümanlar”
- Çalışanlar ‘Yapay Zekâ’ Kurbanı
- Dış Politikada ‘Ahlaki Hassasiyet’ Geçilmesi Gereken Bir Takıntı mıdır?
- Vekilden "Evlilik Programları Kalksın" Teklifi
- Avusturya'da ‘Başörtüsü Yasaklansın, Haç Kalsın’ Teklifi
- Numan Kurtulmuş Suriye'yi Her Konuştuğunda, Şebbihalar Raks Ediyor
- Türkiye’yi Fethu’ş-Şam (Nusra) ile Çatışma Tuzağına Çekmek İsteyen Kim?
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim