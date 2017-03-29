ABD Kongresi “İnternet Mahremiyeti” ile İlgili Kuralları Değiştiriyor

»Ana Sayfa»Dünya
29.03.2017 08:39
ABD Kongresi “İnternet Mahremiyeti” ile İlgili Kuralları Değiştiriyor
ABD Temsilciler Meclisi, Obama döneminin son günlerinde Federal İletişim Komisyonu tarafından onaylanan “internet mahremiyetinin korunmasıyla ilgili kuralları” iptal eden yasa tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, önceki başkan Barack Obama döneminin son günlerinde Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylanan “internette kişisel bilgi güvenliğinin korunmasıyla ilgili kuralları” iptal eden yasa tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi’nde 205 “ret” oyuna karşı 215 “evet” oyu ile kabul edilen tasarı, internette kişisel bilgilerin güvenliğine ilişkin kullanıcılar lehine düzenlemeleri içeriyor, kullanıcılardan izinsiz bilgi toplanması ve satılmasını önemli ölçüde engelliyordu.

Obama döneminin son günlerinde FCC tarafından kabul edilen ancak henüz uygulanmaya başlamayan kurallar, bu yasa tasarısının ABD Başkanı Donald Trump’ın imzalaması ve yasalaştırılması hâlinde tamamen ortadan kalkacak.

Trump İmzalayacak

Senatoda da geçen hafta kabul edilen yasa tasarısının kısa zamanda Trump’ın masasında olması bekleniyor. Beyaz Saray ise söz konusu yasa tasarısını Trump’ın imzalayacağını açıkladı.

Yasa tasarısına destek veren Cumhuriyetçiler, FCC’nin imzaladığı kuralların AT&T ve Verizon gibi genişbant internet sağlayıcılarını hedef alıp sınırlandırdığını ancak Facebook ve Google gibi hâlihazırda milyonlarca internet kullanıcısının kişisel bilgilerini toplayan şirketlere dokunmadığını savunuyor.

Genişbant İnternet Sağlayıcılar, Facebook ve Google’a Karşı

Öte yandan, yeni yasa tasarısının yanlış bir adım olduğunu iddia eden Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler ise Facebook ve Google gibi şirketlerin uygulamalarında kişisel veri ayarlarıyla bilgi toplanmasının minimize edilebildiğini ancak genişbant internet sağlayıcı değiştirmenin çok daha zor bir şey olduğunu belirtiyor.

Amerikan kamuoyunda “İnternette kişisel bilgi güvenliği tehlikede mi?” sorusunun sorulmasına neden olan yeni yasa tasarısının imzalanmasıyla tartışmanın daha fazla alevleneceği ve hatta Cumhuriyetçilerin geri adım atmak zorunda kalabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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