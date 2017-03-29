ABD Kongresi “İnternet Mahremiyeti” ile İlgili Kuralları Değiştiriyor
ABD Temsilciler Meclisi, önceki başkan Barack Obama döneminin son günlerinde Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylanan “internette kişisel bilgi güvenliğinin korunmasıyla ilgili kuralları” iptal eden yasa tasarısını kabul etti.
Temsilciler Meclisi’nde 205 “ret” oyuna karşı 215 “evet” oyu ile kabul edilen tasarı, internette kişisel bilgilerin güvenliğine ilişkin kullanıcılar lehine düzenlemeleri içeriyor, kullanıcılardan izinsiz bilgi toplanması ve satılmasını önemli ölçüde engelliyordu.
Obama döneminin son günlerinde FCC tarafından kabul edilen ancak henüz uygulanmaya başlamayan kurallar, bu yasa tasarısının ABD Başkanı Donald Trump’ın imzalaması ve yasalaştırılması hâlinde tamamen ortadan kalkacak.
Trump İmzalayacak
Senatoda da geçen hafta kabul edilen yasa tasarısının kısa zamanda Trump’ın masasında olması bekleniyor. Beyaz Saray ise söz konusu yasa tasarısını Trump’ın imzalayacağını açıkladı.
Yasa tasarısına destek veren Cumhuriyetçiler, FCC’nin imzaladığı kuralların AT&T ve Verizon gibi genişbant internet sağlayıcılarını hedef alıp sınırlandırdığını ancak Facebook ve Google gibi hâlihazırda milyonlarca internet kullanıcısının kişisel bilgilerini toplayan şirketlere dokunmadığını savunuyor.
Genişbant İnternet Sağlayıcılar, Facebook ve Google’a Karşı
Öte yandan, yeni yasa tasarısının yanlış bir adım olduğunu iddia eden Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler ise Facebook ve Google gibi şirketlerin uygulamalarında kişisel veri ayarlarıyla bilgi toplanmasının minimize edilebildiğini ancak genişbant internet sağlayıcı değiştirmenin çok daha zor bir şey olduğunu belirtiyor.
Amerikan kamuoyunda “İnternette kişisel bilgi güvenliği tehlikede mi?” sorusunun sorulmasına neden olan yeni yasa tasarısının imzalanmasıyla tartışmanın daha fazla alevleneceği ve hatta Cumhuriyetçilerin geri adım atmak zorunda kalabileceği ifade ediliyor.
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- İşgal Komutanı: IŞİD Varken, Bizim Katliamlarımızı Neden Görüyorsunuz?
- Dursun Özbek: 'Üyelerimiz FETÖ'cü Değil Atatürkçü Olmak Zorundadır'
- Emperyalist ABD'den Siyonist İsrail’e Koşulsuz Destek
- İngiltere’de Gazeteler Brexit Süreci Hakkında Ne Diyor?
- İzmir’de İki Ayrı Patlama: 1 Ölü
- Hrant Dink Cinayeti Soruşturmasında 8 Şüpheli Tutuklandı
- Yurt Dışında Referandumunun İkinci Gününde 48 Bin Kişi Oy Kullandı
- İngiltere Başbakanı 'Brexit' Mektubunu İmzaladı
- ABD Kongresi “İnternet Mahremiyeti” ile İlgili Kuralları Değiştiriyor
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Çocuklarınıza YouTube’dan Çizgi Film Açarken Dikkatli Olun!
- Ali Şükrü Bey Mezarı Başında Anıldı
- “Batıda Irkçılık, Ortadoğu’da Katliamlar Yükselirken Türkiye Ne Yapmalı?”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Elektronik Cihaz Yasağında Amerikan Havayolu Şirketlerinin Rolü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Hayır" Çadırına Girdi
- "Galatasaray'da Kararın Aidata Bağlı Alınmasını Hafif Buluyorum"
- İşgalci Netenyahu Trump’a Teşekkür Etti!
- Figen Yüksekdağ Hakkında 7,5 Yıl Hapis İstemi
- Market ve Mağazalarda Naylon Poşet 2018’den İtibaren Yasak
- KCK Ana Davasında 111 Kişiye Hapis Cezası Verildi
- TSK’da AK Parti Karşısında İki Farklı Atatürkçü Blok
- Mehmet Görmez: Gençlerin Saçıyla Sakalıyla Uğraşmayın
- İşte ABD-İran İttifakının Musul'u Kurtarma Operasyonundan Kareler!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim