ABD Kobani'deki Askeri Üssün Varlığını İtiraf Etti!
ABD'nin Rakka operasyonuna desteğini artırmak üzere Suriye'de Kobani (Ayn el-Arap) yakınında bir havaalanını genişlettiği bildirildi.
Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nde Kongre üyelerine Hava İkmal Komutanlığının operasyonları hakkında bilgi veren Orgeneral Carlton Everhart II, komutanlığın belirli birimlerinin Suriye'de karada IŞİD karşıtı koalisyona destek verdiğini anlatırken bu ülkenin kuzeyinde bir havaalanını genişlettiklerini ifade etti.
Orgeneral Everhart, bu havaalanının malzeme, ekipman ve personel nakliyatında önemli bir rol oynayacağını belirtti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay John Thomas ise yaptığı açıklamada, sözü geçen havaalanının Kobani'nin yakınında, Rakka'nın ise 90 kilometre kuzeyinde yer aldığını söyledi.
Thomas, söz konusu havaalanına ilişkin, "Rakka'yı almak üzere ABD ve diğer IŞİD karşıtı güçlere destek vermek için hava araçlarının uçurulabileceği ek bir yer sağlıyor." dedi.
Kobani yakınındaki havaalanını inşa etmeden önce ABD kuvvetlerinin Türkiye'de Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü ile Adana'daki İncirlik Üssü'nü kullandığını dile getiren Thomas, söz konusu havaalanı için "Her şeyi savaşa daha yakın hale getiriyor." ifadesini kullandı.
Havaalanı ile ilgili iddialar geçen yıl da gündeme gelmiş ve ABD bunları kesin bir dille reddetmişti. Buna karşın Amerikan medyası, havaalanını genişletmek üzere geçen sene kasım ayında ABD askerlerinin C-130 tipi bir askeri nakliyat uçağıyla üsse indiğini ileri sürmüştü.
Sözcü Thomas, havaalanının sadece C-130 değil aynı zamanda C-17 tipi daha sağlam pistlere iniş yapması gereken ikmal uçaklarının da inebileceği şekilde genişletildiğini ve düzenlendiğini aktardı.
Havaalanının IŞİD’in ateş menziline uzak olduğuna değinen Thomas, "Rakka savaşı için Kobani yakınındaki pist ile Musul operasyonu için Kiyara'da kurulan pist arasında oldukça benzerlik söz konusu. İkisi de ateş menzilinden uzak ama savaş sahasına yakın." diye konuştu.
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Düğün Yapmak Yerine Yetimleri Giydirdiler
- Esed Güçleri İdlib’e Klor Gazıyla Saldırdı!
- 10 Soruda Kerkük Krizi
- Anti-Siyonist Macar Belediye Başkanından Mahkemede Erdoğan'lı Savunma
- 'Hayır' Kampanyası Yapan TMMOB'a Suç Duyurusu
- Ülker'in Reklamı Çirkin de Tepkiler Mantıklı mı?
- Sayıştay'a FETÖ Operasyonu
- Paris’teki Güvenlik Önlemleri Arttırıldı
- ABD Kobani'deki Askeri Üssün Varlığını İtiraf Etti!
- Filipinler Devlet Başkanı Duterte, İçişleri Bakanını Görevden Aldı
- Şırnak’ta PKK Saldırısı: 1 Asker Hayatını Kaybetti!
- Rusya’daki Saldırıyı Düzenleyen Kişinin Kimliği Belli Oldu
- 2. Baskısı Çıkan “Nuh'un Gemisindeki Gençler” Kitabı Üzerine (Kitap Kritiği)
- Ülker’in Reklamını Nasıl Değerlendireceğiz?
- CHP’li Hüsnü Bozkurt Hakkında Soruşturma Açıldı
- “Ensar-Muhacir Kardeşliği Dünyayı Değiştirecek” Gecesi Yapıldı
- Özgür-Der Bölge Temsilcileri Diyarbakır’da Bir Araya Geldi
- "Ağaoğlu Bu Ülkenin Utancıdır!"
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Tunus'ta Laik 10 Parti Nahda’ya Karşı Ortak Cephe Kurdu
- Darbede Kemalistlerin de Olduğunu Mecburen Konuşmak!
- 21 Kişinin Tahliyesine Karar Veren Heyet Görevden Uzaklaştırıldı
- Kürtlerin EVET Demesi İçin Beş Neden!
- KDP ve KYB Bağımsızlık Referandumu İçin Ortak Komisyon Kurdu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim