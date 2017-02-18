ABD Kimyasalları Nedeniyle Suriyeli Çocuklar Özürlü Doğuyor

»Ana Sayfa»Suriye
18.02.2017 19:13
ABD Kimyasalları Nedeniyle Suriyeli Çocuklar Özürlü Doğuyor
Amerika Birleşik Devletleri ABD’nin geçen yıl Deyr ez Zur ve Haseke’de kullandığı seyreltilmiş uranyum nedeniyle ülkenin kuzeybatısındaki kusurlu doğum vakalarında artış kaydedildi.

Yarımada’nın Evlatları Ulusal Hareketi üyesi Dr. Nidal El Barhu, Haseke’deki hastanelerde dünyaya gelen çocuklarda görülen anormalliklerin bölgede kullanılan uranyuma bağlı olabileceğini belirtti.

Dr. Nidal El Barhu, özürlü doğum yapan kadınların hamileliklerinin ilk üç haftasında maruz kaldıkları uranyum nedeniyle bebek tüpünün zarar gördüğünün altını çizdi.

Kafatası eksikliği ve beyin zarı yangısı en çok görülen iki durum.

Yerel kaynaklar, 2014’ten bu yana ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçlerinin IŞİD’e yönelik saldırıları nedeniyle özürlü doğumlar yaşandığını rapor ediyor. 2017’nin ilk ayları ise özürlü doğumlarda görülen artışla öne çıkıyor.

Böbrek yetmezliği uzmanı Dr. Barhu, uranyumdan etkilenen annelerin doğurduğu çocuklarda yüksek oranda kanser görüldüğünü belirtti. Çocukların organlarında da kusurlar bulunduğunu kaydeden Dr.Barhu, böbrek rahatsızlıklarının ileri boyutta olduğunu ifade etti.

Yarımada’nın Evlatları Ulusal Hareketi üyesi Dr. Nidal El Barhu, kimyasal gazların hormonal ve davranışsal bozukluklara da neden olacağını vurguladı.

Seyreltilmiş uranyum insan vücuduna soluklanma ya da temas ile girebiliyor. Böbreklerde, beyinde veya diğer organlarda tahribata ve genetik mutasyona neden oluyor.

Kaynak: Asya’nın Sesi

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