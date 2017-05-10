ABD Jetleri Rakka’da Sivilleri Bombaladı!

Suriye’nin kuzeyindeki Rakka ilinin Mansura beldesinde bulunan yerli aktivistlerden Hamza el-Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının Rakka’nın 20 kilometre batısındaki Mansura beldesinde yerleşim yerini bombaladığını aktardı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 13 sivilin de yaralandığını ifade eden Hasan, saldırıda 5 evin yıkıldığını ve çok sayıda evin de hasar gördüğünü belirtti.