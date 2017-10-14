ABD, İran Devrim Muhafızlarını Yaptırım Listesine Aldı

Beyaz Saray'da yeni İran stratejisini ilan eden Trump, İran Devrim Muhafızlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bugünden itibaren İran'a karşı daha sert bir tutum içine girdiklerini vurgulayan Trump, "(İran'a karşı yeni) Stratejimizi uygulamaya, geç kalmış bir adım olan İran Devrim Muhafızları ordusuna sert yaptırımlar getirmekle başlıyoruz. Hazine Bakanlığını, tüm Devrim Muhafızlarına daha ileri yaptırımlar getirmesi konusunda yetkilendiriyorum." dedi.

Trump, Devrim Muhafızlarını, Ortadoğu'da terörü yaymakla suçlayarak "Bunlar, Suriye'deki diktatörü silahlandırma, bölgedeki sivillere saldırması için destekledikleri unsurlara füze ve silah temin etme ve Washington DC'deki bir restoranı bombalama planı yapma gibi unsurları içeriyor." ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın açıklamasını yaptığı dakikalarda ABD Hazine Bakanlığının da İran Derim Muhafızlarını yaptırım listesine alma süreciyle ilgili yazılı açıklama yapması bekleniyor.