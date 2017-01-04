ABD: İncirlik Üssü Kesinlikle Paha Biçilmez

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04.01.2017 23:56
ABD: İncirlik Üssü Kesinlikle Paha Biçilmez
Türkiye'nin İncirlik mesajının ardından ABD'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. ABD'li komutan İncirlik'in paha biçilemez olduğunu söyledi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, İncirlik üssünün ABD’nin operasyonları açısından önemini vurgulayarak “Aslında tüm dünya oradan yapılan operasyonlar sayesinde daha güvenli bir yer haline getirildi.” dedi.

Bağdat’tan telekonferansla ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanan Dorrian, Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlarla ilgili soruları yanıtladı.

İncirlik’ten IŞİD’e karşı operasyon yapan ABD’nin El Bab operasyonuna destek vermemesinin eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Dorrian, İncirlik üssünün müttefik güçlere destek olarak istihbarat, keşif ve hava saldırılarının yapılmasında kullanıldığını kaydetti.

Koalisyon için IŞİD’le mücadelede İncirlik üssünün önemine dikkat çeken Dorrian, "İncirlik hem üs olarak hem de koalisyona sağladığı kapasite bakımından kesinlikle paha biçilmez. Alsında, tüm dünya oradan yürütülen operasyonlar sayesinde daha güvenli bir hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugün El Bab konusunda yaptığı açıklamada "Koalisyonun destek vermemesi İncirlik Üssü'nü de sorgulatıyor" demişti.

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