ABD ile Suudi Arabistan Arasında 380 Milyar Dolarlık Anlaşma

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya geldiği zirvenin ardından ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile basın toplantısı düzenleyen Cübeyr, ABD'nin ülkesine verdiği destekten ötürü şükranlarını sundu.

Trump'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyareti "tarihi" olarak niteleyen Cübeyr, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme işaret ettiğini kaydetti. Cübeyr, Kral Selman ile Trump arasında imzalanan anlaşmanın iki ülkenin terörle mücadele etmesini sağlayacak, Suudi Arabistan'ın savunma gücünü artıracak ve pek çok alanda ortak çıkarları destekleyecek güçlü bir stratejik ortaklık olduğunu vurguladı.

Cübeyr, iki ülke liderinin ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, İran'ın radikal politikalarına karşı alınması gereken tedbirler ve bölge ülkelerinin iç işlerine müdahalesinin sona erdirilmesi, Suriye krizi ile İsrail ile Filistin arasında barış sağlanması konularını görüştüğünü aktardı. ABD ve Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmaların toplam tutarının 380 milyar dolara ulaştığını bildiren Cübeyr, bu anlaşmaların her iki ülke için yeni iş alanları oluşturulmasını hedeflediğini dile getirdi.

Konuşmasında Yemen krizine de değinen Cübeyr, "Hiçbir Yemenliye düşmanlık beslemiyoruz ancak İran'la ittifak kuran milislerin de ülkeyi ele geçirmesine izin vermeyeceğiz. Bu bağlamda Trump yönetiminin, Yemen'de lojistik ve diplomatik çabalarımıza verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Bu destek sayesinde Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e, Körfez girişimi, ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararlar ve Birleşmiş Milletler'in (BM) 2216 sayılı kararı doğrultusunda müzakere masasına oturmaları için baskı uygulayabileceğiz." ifadesini kullandı.

Cübeyr, 28 milyonluk bir ülkede 50 bini bulmayan sayılarıyla Husilerin yönetimi ele geçirmesine izin verilemeyeceğini vurguladı ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle meşru yönetimin ülke topraklarının yüzde 80'ini kontrol altında tuttuğuna işaret etti.

Ülkesine yönelik Yemen'le ilgili yapılan suçlamalarla ilgili Cübeyr, Yemen'de bazı hatalar işlediklerini ve bunları itiraf ettiklerini ancak yapmadıkları şeylerle itham edildiklerini dile getirdi. Suudi Arabistan'ın Yemen'e en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu söyleyen Cübeyr, Husileri bu yardım malzemelerini satarak kendilerini finanse etmekle suçladı.

Cübeyr, Hasan Ruhani'nin yeniden İran Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili soruya, "Bu bir iç meseledir. Biz İran'ı sözleriyle değil fiilleriyle değerlendiriyoruz. (İranlılar) geçmişte bazı şeyler söyledi ama aksini yaptı. Onlar ülkemize terör hücresi yerleştiriyor, Hizbullah ve Husiler gibi bölge istikrarını sarsan milislere silah desteği veriyor. Dünyadaki en büyük terör örgütü Lübnan'daki Hizbullah'tır." karşılığını verdi.

AA