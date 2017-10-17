ABD İle Rusya Arasında İkinci Suriye Toplantısı Yapıldı

ABD’nin DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, ABD'li üst düzey askerlerin ikinci kez Suriye'yi görüşmek üzere Rus askeri yetkililerle bir araya geldiğini açıkladı.

Dillon, video konferans yöntemi ile Bağdat'tan ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak Suriye ve Irak'ta devam eden operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Eylül ayında ABD ile Rus askeri yetkililer arasında ilki yapılan Suriye toplantısının ikincisinin yapılıp yapılmadığına yönelik bir soruya Dillon, "Yine aynı seviyede ikinci bir toplantının yapıldığını biliyorum." yanıtını verdi.

Görüşmenin Irak ve Suriye'de yapılmadığını aktaran Dillon, toplantıya tuğgeneral seviyesinde askeri yetkililerin katıldığını belirtti.

Dillon, görüşmenin yeri konusunda bilgi vermekten kaçınarak "Toplantının konusu aynı şekilde Suriye'de söz konusu olan ayrışma, iletişim kanalları, Rusya, rejim destekli kuvvetlerin ve SDG’nin (Suriye Demokratik Güçlerinin) Orta Fırat Vadisi'nde nereye doğru gidecekleri ve ayrışma için alınan tedbirlerle ilgiliydi." şeklinde konuştu.