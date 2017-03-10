ABD ile Meksika Arasında “Aile Bütünlüğü” Gerginliği

»Ana Sayfa»Dünya
10.03.2017 09:04
ABD ile Meksika Arasında “Aile Bütünlüğü” Gerginliği
ABD’ye “yasa dışı” giriş yapan çocukları ebeveynlerinden ayırma planı Meksika’da kızgınlığa neden oldu.

Washington’ı ziyâret eden Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın danışmanıyla bir araya gelerek, ABD’ye “yasa dışı” giriş yapan çocukları ebeveynlerinden ayırma planını görüştü.

Euro News’ta yer alan habere göre, tartışılan girişimin “büyük endişe” kaynağı olduğunu vurgulayan Videgaray, şöyle konuştu:

“Bu politikanın nedenlerinden bağımsız olarak, ABD’ye ulaşan ebeveynleri ayırmanın, toplumun temel direği olan aile kurumunun bütünlüğüne yönelik bir saldırıyı temsil ettiğine inanıyoruz.”

ABD yönetimi şubat ayının sonunda açıkladığı planla da, milliyetlerinden bağımsız olarak “yasa dışı” yollarla Meksika’dan girenlerin tamamının bu ülkeye geri gönderileceğini duyurdu.

Videgaray ise ülkeye kabul edileceklere sâdece Meksika’nın karar vereceğinin altını çizdi.

2014 yılında yanlarında ebeveynleri olmadan sınırda yakalanan çocuk sayısıysa yılda 50 bini bulmuştu.

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