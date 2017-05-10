“ABD ile İsrail Arasında Güçlü Bir İttifak Var”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile bir araya geldiği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, işgalci Netanyahu’nun, resmî temasları kapsamında İsrail’i ziyaret eden Dunford ile Tel Aviv’de görüştüğü duyuruldu.

Görüşmede “iki ülke arasındaki güçlü güvenlik ilişkilerinin derinleştirilmesine devam edilmesi” konusunun ele alındığı kaydedildi.

Ziyaretten “memnuniyet” duyduğunu dile getiren Netanyahu’nun, “ABD ile İsrail arasında güçlü bir ittifak var. İsrail ile ABD ordusu arasında da büyük bir ittifak var.” dediği aktarıldı.