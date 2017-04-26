ABD ile Birlikte Irak’ı İşgal Eden İran’dan TSK’nın Operasyonuna Tepki
Irak ve Suriye’yi işgal eden İran Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şengal Dağı bölgesine düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.
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Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Türkiye'nin yaptığı saldırının bölgede istikrarsızlığa neden olacağı, Bağdat yönetiminin bu konudaki pozisyonunun desteklendiği” belirtildi.
Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi imzasıyla yayımlanan açıklamada şöyle denildi:
“Ülkelerin egemenlik haklarının herhangi bir gerekçeyle ihlal edilmesi, uluslararası hukuk ve kurallara aykırı olup, bölgede istikrarsızlığın güçlenmesi ve sürmesine ortam oluşturacaktır.”
Açıklamada, “İran, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının ihlali anlamına gelen bu hareket konusunda Irak hükümetinin duruşunu destekliyor” ifadesi kullanıldı.
Etiketler : iran, sincar, behram kasimi
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