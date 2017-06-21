ABD İfsadı Irak Kürdistanı’na da Yayıyor!

Gerek federal Irak hukukuna, gerekse de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi yasalarına göre homoseksüellik bir suç. Bu tür eğilimler geliştiren kişiler ayrıca ailelerinden, çevrelerinden ciddi tepki almaktalar. Buna karşın Batı merkezli ifsad çabaları bu alanda da boş durmuyor.

1 Haziran günü ABD’nin Erbil Başkonsolosu sapkınlığı teşvik adına bir gösteri düzenledi ve Amerikan bayrağının yanına LGBT denilen sapık örgütü temsil eden gökkuşağı renklerinden oluşan bir bayrak astı.

Beklendiği üzere bu hareket başta sosyal medya platformlarında olmak üzere yoğun tartışma başlattı. Bunun Kürdistan halkının kültürüne, değerlerine açık bir saldırı olduğunu ifade eden çok sayıda yorum geldi, ayrıca hükümetin bu eylemi mahkum etmesine yönelik çağrılar yapıldı ama zaten amaç hasıl olmuş, sapkınlığı meşrulaştırmaya yönelik yaklaşım bir adım daha ileri gitmişti.

Kaynak: Al-Monitor, Haksöz Haber