ABD, İdlib’deki Özgür Suriye Kızılayı’na Saldırdı!

»Ana Sayfa»Suriye
02.02.2017 13:32
ABD, İdlib’deki Özgür Suriye Kızılayı’na Saldırdı!
Direnişçilerin kontrolündeki Özgür Suriye Kızılayı’nın İdlib’deki merkezi ABD’nin bombardımanı sonucu kullanılamaz hâle geldi.

Bir süredir Suriye’deki saldırılarını sıklaştıran ABD dün de direnişçilerin kontrolündeki Özgür Suriye Kızılayı’nın merkezini hedef aldı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, İdlib’de meydana gelen saldırıda hedef olan merkez kullanılamaz hâle geldi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da, saldırıda Özgür Suriye Kızılayı’ndan Memun Harbut’un ağır bir şekilde yaralandığını duyurmuştu.

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2011’den bu yana devam eden savaşta halkın sağlık ve sivil savunma gibi ihtiyaçlarını sivil direnişçilerin kurduğu teşkilatlar sağlıyor. Özgür Suriye Kızılayı da o kurumlardan biri.

Daha önce Beşşar Esed ve Rusya’nın uçakları defalarca Suriye halkına sivil savunma hizmeti veren Beyaz Baretliler teşkilatını hedef almıştı.

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