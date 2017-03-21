ABD, İdlib’de Tahriru’ş-Şam Komutanının Aracını Hedef Aldı!
Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden direnişçilere yönelik sık sık saldırılar düzenleyen ABD, İdlib’in kuzeyinde yer alan Derkuş’ta insansız hava aracı ile Tahriru’ş-Şam’ın komutanlarından birinin aracını hedef aldı.
Küresel Analiz’de yer alan haberde, saldırıda araçta bulunan 3 kişinin şehid olduğu belirtilirken, komutanın isminin henüz açıklanmadığı bildirildi.
Daha Önce de Fethu’ş-Şam Hedef Alınıyordu
ABD, son haftalarda insansız hava aracı ile Tahriru’ş-Şam komuta kademesini hedef alıyor. Daha öncesinde de Tahriru’ş-Şam’a katılan en büyük oluşum olan Fethu’ş-Şam’ın komuta kademesi yine ABD tarafından birer birer vuruluyordu.
İdlib’de ABD adına çalışan işbirlikçilerin koyduğu çipler ile uçaklar hedefini buluyor. Ayrıca, insansız hava araçları da gözetleme yapabiliyor.
ABD’ye ait insansız hava araçları ile vurulan komutanlardan bazıları şunlar: Ebu Hayr el-Mısrî, Ebu İbrahim Tunusî, Ebu Musab el-Cezayirî, Ebu Kuteybe et-Turkî.
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