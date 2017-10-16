ABD Heyeti: Vize Konusunda Belirleyici Değiliz

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet öğleden sonra Esenboğa Havalimanına indi.

Cohen, AA muhabirinin, iki ülke arasındaki vize sorunu hakkındaki sorusuna "Belirleyici olan ben değilim." şeklinde cevap verdi.

Amerikalı heyetin yarın Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle vize sorununun aşılmasına yönelik görüşme yapması bekleniyor.

Amerikalı heyetin Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türkiye heyetiyle vize sorununun aşılmasına yönelik görüşmesi planlanıyor.