ABD Heyeti İklim Değişikliği Başlığına İmza Atmadı

İtalya'daki G7 Çevre Bakanları Toplantısı'nda, dünya ekonomisinin yüzde 60'ını oluşturan sanayileşmiş devletleri bir araya getiren G7'nin ABD dışındaki her üyesi, Paris İklim Anlaşması’na bağlılığını teyit etti.

G7’yi oluşturan Almanya, ABD, Kanada, Fransa, İngiltere, Japonya, İtalya ile Avrupa Birliği'nin (AB), sürdürülebilir kalkınma, yeşil ekonomi, küresel ısınma, Paris İklim Anlaşması, Afrika, denizlerdeki kirlilik, kalkınma bankalarının rolleri gibi konuları görüşmek üzere Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Bolonya kentinde düzenlenen 2 günlük toplantı maratonu sona erdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan çekeceğini açıklamasının ardından bir araya gelen G7 çevre bakanlarının toplantısına, yine ABD’nin bu konudaki tavrı damga vurdu.

Toplantının sonuç bildirgesinde, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere, İtalya ve AB, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iklim değişikliğine karşı mücadele için “geri dönülemez” olarak niteledikleri Paris İklim Anlaşması’na güçlü bağlılıklarını ifade ederken, ABD heyeti bildirgenin bu kısmına imza koymadı.

Toplantıda AB’yi temsil eden AB Komisyonu Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Karmenu Vella, herkes Paris İklim Anlaşması konusunda hemfikir iken ABD’nin tercihini esefle karşıladığını belirtti.

ABD heyetine başkanlık eden Scott Pruit, önceki tezlerini yineleyerek, iklim konusunda Paris Anlaşması’nın tek yol olmadığını savundu.

Toplantıya "Dönem Başkanı" sıfatıyla ev sahipliği yapan İtalya Çevre Bakanı Gian Luca Galletti ise bu buluşmalarının bir diyalog zirvesi olduğunu söyledi.

AA