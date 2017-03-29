ABD Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı Tutukladı

Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta tutuklandı.

Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta tutuklandığı bildirildi. New York Güney Bölge savcılığından yapılan açıklamada, Atilla'ya işadamı Rıza Sarraf ve bazı diğer kişilerle birlikte 'ABD finans kuruluşlarını kullanarak ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme' suçlaması yöneltildiği öne sürüldü.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanmasının ardından Halkbank hisseleri yüzde 10.6 düşüşle açıldı, bu 18 Temmuz'dan beri en büyük düşüş oldu. Şu anda ise düşüş yüzde 16'nın üzerine çıktı. Halkbank hisseleri dün yüzde 5.2 yükselişle 9 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanış seviyesi olan 12.06 liradan kapandı.

Hükümet'ten ilk tepki: Bharara'nın iddianamesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta tutuklanmasının da gündeme geleceğini söyleyerek, "Elbette gündeme getireceğiz. Kendisine bu konunun ne olduğunu da soracağız. Endişelerimizi de şu ana kadar yaşanan süreçte söylediğimiz erişimin engellenmesi konusunu da gündeme getireceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara'nın hazırladığı iddianameden yola çıkan, önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Halkbank'tan ilk açıklama

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Hakan Atilla, 28 Mart 2017'de görev için bulunduğu ABD'de gözaltına alınmış, ilk duruşması yapıldıktan sonra iddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verilmiştir. Konuyla ilgili olarak bankamızca ve devletimizin ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatılmış olup bilgi temin edildiğinde en kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu itibarla, bankamızın ve yetkili makamların verdiği bilgiler dışındaki spekülatif haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine sunarız." (Yeni Şafak)