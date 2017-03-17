ABD Halep’te En Az 71 Sivilin Öldüğü Cami Katliamını Kabul Etti

»Ana Sayfa»Suriye
17.03.2017 08:52
ABD Halep’te En Az 71 Sivilin Öldüğü Cami Katliamını Kabul Etti
ABD, Halep'in Cina köyü yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etti. Cina köyünde bir camiye dün düzenlenen hava saldırısında en 71 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaptığı yazılı açıklamada, Halep'in Cina köyü yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etti.

Konuyla ilgili ilk yazılı açıklamasında söz konusu saldırının İdlib'de gerçekleştirildiğini kaydeden CENTCOM, "El Kaide'ye ait bir toplanma yerinin vurulduğunu ve çok sayıda militanın öldürüldüğünü" iddia etmişti.

İdlib'deki saldırı ile Cina köyündeki saldırının aynı saldırılar olup olmadığı şeklindeki soruya cevap veren bir CENTCOM yetkilisi, saldırının İdlib'de değil Halep'in Cina köyü yakınlarında gerçekleştirildiğini kabul etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile CENTCOM söz konusu olayı incelediklerini ve detayları paylaşacaklarını kaydederken, saldırının söz konusu cami saldırısı olabileceğini inkar etmedi.

Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde dün bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısında en az 71 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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