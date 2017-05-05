ABD Halep’te Cami Bombaladığını Kabul mü Etti?

16 Mart’ta Suriye’nin Halep kentinde yer alan Cina köyündeki bir camiyi hedef alan ve 58 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyla ilgili ABD medyası ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) farklı açıklamalar geldi.

“İlk Kez Kabul Etti”

CNN kanalında yer alan Barbara Starr imzalı haberde, CENTCOM’un söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma raporunu tamamladığı ve buna göre ABD’nin, bu saldırıda bir cami kompleksini vurduğunu kabul ettiği ileri sürüldü.

Adları açıklanmayan üst düzey Pentagon yetkililerine dayandırılan haberde, ABD’nin Halep’teki saldırının bir camiye yapıldığını ilk kez kabul ettiği belirtildi.

“Rapor Henüz Açıklanmadı”

Öte yandan konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway ve CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas ise söz konusu raporun henüz açıklanmadığını bildirdi.

Albay Thomas, devam eden bir soruşturmayla ilgili şu aşamada bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını ve rapor tamamlanınca tüm bulguları kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

58 Sivil Hayatını Kaybetmişti

Suriye’nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde 16 Mart’ta ABD tarafından bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısında 58 sivil hayatını kaybetmişti.

Konuyla ilgili açıklamasında CENTCOM, Halep’in Cina köyünün yakınlarında aynı akşam bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etmiş ancak vurulan noktanın “el-Kaide liderlerinin toplandığı bir yer” olduğunu iddia etmişti.