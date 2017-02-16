ABD Genelkurmay Başkanı Yarın Türkiye’ye Geliyor!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’ın yarın Ankara’ya geleceğini bildirdi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’ın Ankara’ya geleceğini duyurdu.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Işık, şunları söyledi:

“Yarın ABD Genelkurmay Başkanı Türkiye’ye geliyor. Genelkurmay Başkanı’mızla görüşecek. Rakka operasyonunun birlikte yapılıp yapılamayacağı değerlendirilecek. Benim gördüğüm ABD bu konuda kesin kararını vermiş değil. Bu işi kesin PYD ile yapacağız noktasında değiller. ABD Genelkurmay Başkanı yarın Ankara’ya gelecek. FETÖ ve PYD konusunda Trump yönetiminin duruşunun aynı olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonraki tavırları ortak çalışmanın seyrine göre şekillenecek.”