ABD Gambiya’daki Askeri Müdahaleye Destek Çıktı
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için gerçekleştirilen askeri müdahalenin desteklendiğine dair açıklama yapıldı. Bakanlık Sözcüsü John Kirby konuyla ilgili olarak, "Destekliyoruz. Destekliyoruz çünkü Senegalli yetkililerle iletişim halindeyiz. Destekliyoruz çünkü buradaki amaç ortamı yatıştırmak ve Gambiya halkının tercihini gözetmektir. Elbetteki yakın temas halinde olacağız. Bu karar henüz çok yeni ve yakından takip edeceğiz." dedi.
Bununla birlikte Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'nın da Gambiya'daki seçimleri kaybettiği halde görevini Adama Barrow'a devretmeyen Jammeh hükümetini tanımadığını açıklayan ilk ülke olduğu aktarıldı.
Gambiya'da devlet başkanlığı krizi ve sonrasındaki askeri müdahale nedeniyle yaklaşık 26 bin Gambiyalının Senegal'e sığındığı açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier tarafından yayımlanan açıklamada, yarısı çocuk olmak üzere 26 bine yakın kişinin Gambiya'dan komşu ülke Senegal'e sığındığı belirtildi.
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