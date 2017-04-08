ABD, Filistinli Komutan Ahmed el-Gandur’u “Terör” Listesine Aldı!

İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın komutanlarından Ahmed el-Gandur’un ABD yönetimi tarafından “terör” listesinde alındığı bildirildi.

ABD yönetimi, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın Kuzey Gazze’deki komutanlarından Ahmed el-Gandur’u “terör” listesine aldı.

Filistin Enformasyon Merkezi’nde yer alan habere göre, Ahmed el-Gandur’un da “terör” listesine alımasıyla birlikte ABD tarafından “terör” listesine alınan Filistinli liderlerin sayısı 7’ye yükselmiş oldu.

Ahmed el-Gandur’un “terör” listesine alınmasına tepki gösteren Hamas, bunun işgalci İsrail’in ihlâllerini teşvik etmekten başka bir şey olmadığını belirterek, bu kararın Hamas’a engel olamayacağını ifade etti.

Hamas gibi, İslami Cihad ve diğer Filistinli direniş hareketlerinin de tepki gösterdiği karar, ABD’nin Filistin konusunda işgalci İsrail’in politikaları doğrultusunda hareket ettiğini, işgalci rejimin ihlâllerini görmezlikten geldiğini, işgale karşı direnişi esas alan hareketleri düşman olarak gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

ABD’nin “Terörist” İlan Ettiği Diğer Filistinli Liderler

1. Muhammed Dayf: İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın genel komutanı,

2. Ramazan Şallah: İslami Cihad’ın genel sekreteri,

3. Eski esirlerden Ruhi Muştehi: Hamas’ın siyasi biriminin üyesi,

4. Ziyad en-Nahaline: İslami Cihad’ın genel sekreter yardımcısı,

5. Eski esirlerden Yahya es-Sinvar: Hamas’ın Gazze’deki lideri,

6. Milletvekili Fethi Hammad: Hamas’ın siyasi biriminin üyesi ve eski İçişleri Bakanı.