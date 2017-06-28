ABD, Esed’in Kimyasal Açıklamasından Memnun Kalmış

Mattis, Esed rejiminin “herhangi bir yeni kimyasal saldırı başlatmamıştık” açıklamasına atıfta bulunarak “Uyarıyı ciddiye almış görünüyorlar” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer geçen Pazartesi günü yaptığı açıklamada Esed’i uyararak, rejimin bir başka kimyasal saldırı düzenlemesi halinde “Esed ve ordusunun bunun bedelini çok ağır şekilde ödeyeceğini” belirtti. Bu açıklama Amerikan istihbaratının Suriye’de yeni bir kimyasal saldırı için “potansiyel hazırlıklar” tespit ettiklerini duyurmasının ardından geldi. Esed rejimi ise söz konusu iddiaları reddetti.