ABD: Esed Rejimine Karşı Savaşırsanız Sizi Bombalarız

Suriye'nin doğusundaki çöl bölgesinde ABD, birlikte çalıştığı Özgür Suriye Ordusu grubunu "mevzilerini ve askeri merkezlerini bombalamakla" tehdit etti.

Özgür Suriye Ordusu bağlantılı Liva Şüheda Karyeteyn grubnunun meya ofisi şefi Ebu Ömer el Humusi'nin açıklamasına göre, ABD daha önce koalisyondan aldıkları ağır silahları geri vermeyi reddettikleri takdirde grubu "mevzilerini bombalamakla" tehdit etti.

ABD'nin yaptığı bu tehdit, grup tarafından 17 Temmuz'da bölgedeki İran destekli Şii milisler ve Esed rejimine taarruz başlatılmasının ardından geldi. Söz konusu saldırıda bazı bölgelerin ele geçirilmesi ABD tarafından tepkiyle karşılandı.

Ebu Ömer el Humusi, grubun ne olursa olsun silahları geri vermeyeceğini söyledi. İfade edilene göre gruba Toyota araçlar, ağır ve hafif silahlar verilmişti. Grubun medya şefi silahların rejime karşı kullanılmaya devam edeceğini ifade etti.

Liva Şüheda Karyeteyn, birkaç gün önce rejime karşı saldırıları sebebiyle ABD'nin öncülük ettiği uluslararası koalisyonun kendilerine desteği kestiğini duyurmuştu. Koalisyon destek verdiği grupların yalnızca IŞİD'e karşı savaşmasını istiyor.

Kaynak: Mepa News