ABD, Esed Rejimine Ait Jeti Düşürdü

Suriye'de rejim güçlerine ait savaş uçağı Rakka'ya bağlı Tabka ilçesinde ABD tarafından düşürüldü.

Yeni Şafak'a bilgi veren saha kaynakları, bugün akşam saatlerinde Esed rejimine ait uçakların PKK/PYD mevzilerini vurduğunu kaydetti.

Saat 20.30 sularında ise bölgede uçan Esed rejimine ait savaş uçağının ABD tarafından düşürüldüğü bildirildi.

İlk olarak 7 Nisan'da Humus Şuayrat hava üssünü Tomahawk füzeleri ile vuran ABD, daha sonrasında Tanef bölgesinde iki rejim konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Düşen uçağın Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait Su-22 tipi savaş uçağı olduğu belirtiliyor.

Esed rejimi doğruladı

Esed Rejiminin Savunma Bakanlığı, uçak düşürülme olayını doğrularken, uçaklarının IŞİD mevzilerini bombalamak üzereyken Rakka'nın batısındaki Resafa bölgesinde, ABD tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Pilotların akıbeti belirsiz

Uçağı kullanan pilotların akıbeti konusunda belirsizliğin sürdüğünü belirten resmi açıklamada, uçağın enkazının Tabka bölgesi Ceadin köyü civarında düştüğü kaydedildi.

Yılmaz Bilgen / Yeni Şafak