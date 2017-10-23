ABD Emekli Pilotları Geri Çağırıyor

Sputnik’in Business Insider'dan aktardığına göre ABD Hava Kuvvetleri, yaklaşık 1.000 emekliyi yeniden işe alabilir.

ABD Hava Kuvvetleri'nin toplam 1.500 pilota ihtiyacı olduğunu belirten ABD'li uzmanlar, en fazla ihtiyacın 1.000 boş kadro ile savaş pilotlarına olduğunun altını çizdi.

ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Li James, yaşanan sorunun sorumlusu olarak genç ve deneyimli pilotları istihdam eden özel havayolu şirketlerine işaret etti.

ABD Hava Kuvvetleri'nin bünyesindeki savaş pilotu sayısını yurtdışındaki üslerde görev yapanlar da dahil olmak üzere 3.500'e çıkarması gerektiği belirtiliyor.