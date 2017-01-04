ABD, El Bab'da Yardım İçin PYD'yi Şart Koştu

»Ana Sayfa»Dünya
04.01.2017 23:38
ABD, El Bab'da Yardım İçin PYD'yi Şart Koştu
​​​​​​​ABD'li bir savunma yetkilisi El Bab operasyonunda Türkiye'ye destek vermek için PYD/PKK unsurları için ayrıcalık istediklerini itiraf etti.

ABD'li Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin IŞİD'e karşı Suriye'nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyona bazı etkin yardımlar yapmayı teklif ettiğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, AA muhabirine, ABD'nin El Bab operasyonuna destek vermeyi teklif ettiğini, öte yandan bunun için bazı koşullar öne sürdüğünü savundu.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, yardımlara karşılık talep edilen koşullara ilişkin soruya, PYD/PKK unsurlarına müdahale edilmemesini talep ettikleri imasında bulundu.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Brezilya'da Hapishane İsyanı: En Az 50 Ölü02 Ocak 2017 Pazartesi 17:38
  • Belçika Mahkemesi 'Fehriye Erdal' Kararını Erteledi02 Ocak 2017 Pazartesi 13:31
  • ABD'deki İki Rus Yerleşkesi Boşaltıldı01 Ocak 2017 Pazar 03:51
  • BM Güvenlik Konseyi Suriye'de Ateşkes Kararını Kabul Etti01 Ocak 2017 Pazar 00:04
  • Stoltenberg: 'NATO Dünya Polisi Değil...'31 Aralık 2016 Cumartesi 20:10
  • Trump'tan Putin'e Övgü31 Aralık 2016 Cumartesi 10:30
  • Rusya, ABD'li Diplomatları Sınırdışı Etmeyecek30 Aralık 2016 Cuma 17:09
  • Almanya'da Gözaltındaki Sığınmacıya Dayak30 Aralık 2016 Cuma 11:25
  • İsrail’e Doğru Yahudi Göçü Geçen Seneye Oranla Düştü30 Aralık 2016 Cuma 08:49
  • ABD'den Ateşkes İçin İlk Açıklama30 Aralık 2016 Cuma 08:41
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim