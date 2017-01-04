ABD, El Bab'da Yardım İçin PYD'yi Şart Koştu

​​​​​​​ABD'li bir savunma yetkilisi El Bab operasyonunda Türkiye'ye destek vermek için PYD/PKK unsurları için ayrıcalık istediklerini itiraf etti.

ABD'li Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin IŞİD'e karşı Suriye'nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyona bazı etkin yardımlar yapmayı teklif ettiğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, AA muhabirine, ABD'nin El Bab operasyonuna destek vermeyi teklif ettiğini, öte yandan bunun için bazı koşullar öne sürdüğünü savundu.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, yardımlara karşılık talep edilen koşullara ilişkin soruya, PYD/PKK unsurlarına müdahale edilmemesini talep ettikleri imasında bulundu.