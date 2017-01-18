ABD: 'El Bab'da Hava Saldırısı Yapmaya Başladık'

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Dorrian, koalisyonun El Bab yakınlarında keşif uçuşları ve IŞİD'e karşı hava saldırısı düzenlemeye başladığını bildirdi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Bağdat'tan telekonferans yöntemiyle bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonlarla ilgili soruları yanıtladı.

Koalisyonun Suriye'de Türkiye ile günlük koordinasyon ve görüşmeleri sürdürdüğünü belirten Dorrian, "Son zamanlarda Türkiye'ye ve El Bab yakınlarında destekledikleri kuvvetlere destek amaçlı birçok keşif uçuşu yaptık. El Bab civarındaki hedeflere hava saldırısı da yapmaya başladık. Bu saldırılar kente yakın düşman kuvvetlerinin ön hattına yakın unsurlarını yok etti." dedi.

Albay Dorrian, koalisyonun IŞİD'e karşı Türkiye ile mümkün olduğunca fazla cephede beraber çalışmaya, Türk ve Amerikan askeri yetkililerinin ortak merkezlerden koordinasyon sağlamaya devam edeceğini aktardı.

AA