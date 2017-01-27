ABD Ekonomisi Yüzde 1,9 Oranında Büyüdü
ABD ekonomisi, geçen yılın 4’üncü çeyreğinde yüzde 1,9 oranında büyüdü.
AA’nın ABD Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine dayandırdığı haberine göre, ülkede GSYH, 2016’nın ekim-aralık döneminde yüzde 1,9 oranında arttı.
Piyasalarda büyümeye ilişkin beklenti yüzde 2,2 olması yönündeydi.
ABD ekonomisi, bir önceki çeyrek yüzde 3,5 oranında büyüme kaydetmişti.
Bu arada, 4’üncü çeyrek GSYH fiyat endeksi beklentiler doğrultusunda yüzde 2,1’de sabit kaldı. Endeks, bir önceki çeyrek yüzde 1,4 artış göstermişti.
ABD Ticaret Bakanlığı, geçen yılın 4’üncü çeyreğine ait güncel büyüme verisini ise 28 Şubat’ta açıklayacak.
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