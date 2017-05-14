ABD Duyurdu: IŞİD ve YPG Tabka Barajı İçin Anlaştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan ve IŞİD’in Tabka’dan bir “anlaşma” kapsamında çekildiği duyurulan açıklamada şöyle denildi:

“SDG, masum sivilleri ve yüz binlerce Suriyelinin su, tarım ve elektrik için muhtaç olduğu Tabka Barajı’nın altyapısını korumak adına IŞİD’in kenti teslim etmesini kabul etti.”

Karar’da yer alan habere göre, açıklamada, 70 IŞİD mensubuyla yapılan “anlaşma” çerçevesinde IŞİD mensuplarının barajın çevresine yerleştirdikleri patlayıcıları kaldırdığı, bütün ağır silahlarını teslim ettiği ve Tabka kentinde kalan bütün savaşçılarını da geri çektiği belirtildi.

Açıklamada IŞİD’e karşılığında ne verildiği ise belirtilmedi.