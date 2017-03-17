ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye Geliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı programda gündemi değerlendirdi.
ABD'den Türkiye'ye yakın zamanda üst düzey bir ziyaretin yapılıp yapılmayacağı yönündeki soru üzerine Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un 30 Mart'ta Türkiye'ye gelmek istediğini belirtti.
Kendisinin de Ankara'da ve uygun olacağını mevkidaşına ilettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Kendisini misafir etmek istediğimizi de söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir aksilik çıkmazsa kabul edecek. Aynı şekilde de Sayın Başbakan'a söyledik. 30 Mart'ta bir aksilik çıkmazsa Tillerson Türkiye'ye gelecek." dedi.
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yüz yüze görüşmelerinin olağanüstü bir gelişme olmazsa referandum sonrasında olacağını söyledi.
- Yorumlar 0
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Hayırcılara Soru Tersten Sorulunca Evet Çıktı!
- ABD Halep’te En Az 71 Sivilin Öldüğü Cami Katliamını Kabul Etti
- Hizbulesed Militanının İtirafları: Kaybımız Büyük!
- Sömürgecilik: Batılı Kabillerin Yeryüzünü Bürüyüşü
- Dehşet Gecesinde Halepçe Yolunda Birkaç Saat…
- FARC Bölgelerine Silahlı Çeteler Yerleşti
- Fransa'da Başörtüsü Ayrımcılığına Ceza
- ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye Geliyor
- Halepçe Katliamı’nın Sessiz Tanığı
- Bahçeli: Mültecileri Avrupa’ya Karşı Silah Olarak Kullanmak İnsani Değil
- Jetler Halep'te Camide Namaz Kılan 70 Müslümanı Katletti
- Yerel Gazetede Bile Yer Bulmayan Adam 1 Milyon Tirajlı Gazetede Yer Buluyorsa
- Bahçeli: Mültecileri Avrupa’ya Karşı Silah Olarak Kullanmak İnsani Değil
- Suriye Halkının Onurlu Direnişi 7 Yaşında (VİDEO)
- Siyonist İsrail Tarafından Katledilen Rachel Corrie'nin 14. Ölüm Yılı
- Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor
- 'Musul Halkını Soykırıma Tabi Tutmada Her Türlü Yola Başvuruldu'
- “Wilders Kazanamadı Ama Diğer Partileri Milliyetçi Çizgiye Çekti”
- Halepçe Katliamı’nın Sessiz Tanığı
- İşgalci İsrail Gazze’ye Hava Saldırısı Düzenledi!
- Hizbullah Milisleri Suriyeli Genci İşkenceyle Öldürdü!
- Rus Jetleri İdlib’te Sivilleri Hedef Almayı Sürdürüyor!
- Jetler Halep'te Camide Namaz Kılan 70 Müslümanı Katletti
- Mehmet Pamak ve Yalçın İçyer Serbest Bırakıldılar
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim