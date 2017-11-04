ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Bangladeş'e Gidiyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Thomas Shannon'un Bangladeş'e yapacağı ziyarette, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı krizle ilgili görüşmeler yapacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Shannon'un, 5-7 Kasım tarihleri arasında Bangladeş ve Sri Lanka'yı ziyaret edeceği kaydedildi.

Açıklamada, ziyaretinin ilk durağı olan Bangladeş'in başkenti Dakka'da üst düzey temaslarda bulunacağı belirtilen Shannon'un ajandasında, Myanmar ordusunun katliamları sonrasında Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan yüz binlerce Arakanlı Müslüman ile ilgili son durumun da yer aldığı ifade edildi. Shannon'un ayrıca ikili ve bölgesel ilişkiler kapsamında da birçok görüşme gerçekleştireceği, daha sonra da Sri Lanka'yı ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göçten Sorumlu Müsteşar Vekili Henshaw'un 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında beraberindeki heyetle Myanmar ve Bangladeş'e gerçekleştirdiği "Arakan" ziyaretinin sürdüğü belirtildi. Henshaw liderliğindeki heyetin, Myanmar ve Bangladeş'te üst düzey resmi görüşmeler yapacağı, ayrıca Bangladeş'in Cox's Bazar kentini de ziyaret ederek Rohingya'dan buraya göç etmek zorunda kalan Arakanlıların durumuna ilişkin temaslarda bulunacağı kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile 12 günlük Asya turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, 15 Kasım'da Trump'tan ayrı olarak Myanmar'a gideceği ve Arakan'daki gelişmelerle ilgili temaslarda bulunacağı bildirilmişti.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.

Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı.