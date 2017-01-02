ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!

»Ana Sayfa»Suriye
02.01.2017 15:04
ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!
Amerika’nın Suriye’de direniş gruplarını birleştirmek için çalışan muhalif liderleri Drone ile vurduğu bildirildi.

HAKSÖZ-HABER

Suriye'de muhalif grupların birleşmesi amacıyla görüşmeler yapan Türkistan İslam Cemaati lideri aynı zamanda birleşmede yer alan şer’i heyetin başkanı olan Şeyh Ebu Ömer Türkistani ve 2 kişi daha akşam saatlerinde yapılan ABD drone saldırısında şehit düştü.

Konuyla ilgili bir habere yer veren Islahhaber.net sitesi birleşmenin öncüleri olan ve ellerinden geleni yapan şer’i kadılardan Şeyh Muhlis Ulyani’nin saldırıda ağır yaralandığını ve durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti. Haberde ayrıca Hattab el Kahtani isimli bir diğer şer’i kadı’nın da şehit edildiği ifade edildi.

Saldırıda Üç Şehit Var

Öte yandan Fetih Media sitesi ise az önce geçtiği haberde saldırının detaylarına dair bilgilere yer verdi.

Söz konusu haber şöyle:

Amerika İHA’larının Suriye’deki etkin muhalif güçlerden Şam’ın Fethi Cephesi liderlerini hedef aldığı bildirildi.

Bölgedeki aktivistlerden alınan bilgiye göre İHA’ların İdlip-Babul Hava otoyolunda seyir halinde olan aracı hedef aldığı belirtildi.

İkinci bir hava saldırısının ise yine aynı bölgede Şam’ın Fethi Cephesi liderlerine ait aracı vurduğu ifade edildi.

Saldırılarda Şeyh Ebu Ömer Türkistani, Hattap el-Kahtani ve Ebu Mutasım ed-Deyrani’nin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD’nin başını çektiği koalisyon güçleri son zamanlarda Şam’ın Fethi Cephesi liderlerini hedef almaya devam ediyor. Geçtimiz aylardaki saldırılarda Fetih Ordusu komutanı Ebu Ömer Serakib, Ebu Ferc el-Mısri, Ebu Firas Suri hayatını kaybetmişti.

Saldırıda şehit düşen Hattap el-Kahtani

Orient-News'in olay mahalinden aktardığı kare

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