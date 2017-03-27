ABD Destekli PKK/PYD Takba Hava Üssü’nü Ele Geçirdi!

»Ana Sayfa»Suriye
27.03.2017 08:11
ABD Destekli PKK/PYD Takba Hava Üssü’nü Ele Geçirdi!
PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin başını çektiği ABD destekli DSG’nin Takba Havva Üssü’nü “tamamen” ele geçirdiği bildirildi.

ABD destekli “Demokratik Suriye Güçleri” (DSG), Rakka’nın yaklaşık 45 kilometre batısında yer alan ve stratejik öneme sahip olan Tabka Hava Üssü’nü IŞİD’den “tamamen” aldıklarını duyurdu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de hava üssünün DSG’nin eline geçtiğini doğruladı.

Tabka Hava Üssü, Ağustos 2014’ten bu yana IŞİD’in elindeydi.

Operasyon, Rakka’nın ve yakınlarındaki Tabka Barajı’nın IŞİD’den alınması için başlatılan harekâtın bir ayağını oluşturuyor.

PKK/PYD’ye ABD Kıyağı

Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin öncülüğünde kurulan DSG, geçen kasım ayında Rakka’ya yönelik ABD destekli bir operasyon başlatmıştı.

ABD’nin başını çektiği “IŞİD karşıtı koalisyon”, geçen hafta Rakka yakınlarındaki Tabka bölgesine havadan asker indirmişti.

ABD de mart ayının başında Rakka’ya yönelik operasyonu desteklemek üzere, bölgeye yüzlerce deniz piyadesi gönderdiğini açıklamıştı.

Barajın “Sağlam” Olduğu Belirtildi

Tabka’da yer alan ve IŞİD’in geçtiğimiz günlerde çökebileceğine dair uyarıda bulunduğu belirtilen barajın ise “sağlam” olduğu dile getirildi.

IŞİD, Suriye’nin en büyük barajı olan Tabka Barajı’nın DSG güçleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında hedef alındığını söylemişti.

ABD’ye Göre Barajın Önemi

ABD Savunma Bakanlığı’na göre, baraj, stratejik önemi ve bölge elektriğini sağlamasının yanında, baraj içindeki tesisler “IŞİD’in ana karargâhlarından biri” ve IŞİD liderleri Suriye dışındaki saldırıları buradan planlıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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