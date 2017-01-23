“ABD Büyükelçiliğinin Taşınması Konusunda Verilmiş Bir Karar Yok”

»Ana Sayfa»Dünya
23.01.2017 23:50
“ABD Büyükelçiliğinin Taşınması Konusunda Verilmiş Bir Karar Yok”
Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusunda, "Henüz verilmiş bir kararımız yok. İlgili tüm taraflarla görüşeceğiz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusunda, "Henüz verilmiş bir kararımız yok. İlgili tüm taraflarla görüşeceğiz." dedi.

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