“ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e Taşınması Durumu Daha da Kötüleştirir”
ABD’nin eski İsrail Büyükelçisi Martin Indyk, New York Times gazetesinde yayımlanan makalesinde ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararının felâket bir karar olacağını ve Filistinliler ve müslüman dünyanın öfkesine sebep olacağını yazdı.
Makalesinde, Trump’ın Filistin-İsrail çatışmasına nihai bir çözüm getirmek istediğini öne süren Indyk, fakat elçiliğin taşınmasına yönelik kararın durumu daha da kötüleştireceğini belirtti.
“Dünya, Doğu Kudüs’ün İşgal Altındaki Filistin Toprakları Olduğunu Kabul Ediyor”
Indyk, görev süresi sona eren Obama’nın BM Güvenlik Kurulu’nda işgalci İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalci yerleşim hakkında yapılan oylamaya katılmamasının problemi Trump’ın masasına bırakmak anlamına geldiğini kaydetti.
İşgalci İsrail’in Kudüs’e ebedi ve bölünmez başkentleri olarak baktığını söyleyen Indyk, ancak ABD’nin de içinde olduğu dünyanın Doğu Kudüs’ün işgal altındaki Filistin toprakları olduğunu kabul ettiğini belirtti.
“Trump, Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Kabul Eden Elçiyi Atadı”
Indyk, yazısında eski iki başkan adayının da elçiliği Kudüs’e taşıma sözü verdiğini fakat başkan seçildikten sonra durumun tehlikesini gördükten sonra bundan vazgeçtiklerini belirterek Trump’ın işinin farklı olduğunu ve Kudüs’ün işgalci İsrail’in başkenti olduğunu kabul eden David Friedman’ı elçi olarak atadığını kaydetti.
Filistin-İsrail müzakerelerinde Kudüs’ün durumunun sona bırakıldığını ve askıda kaldığını belirten Indyk, Trump’ın da elçiliği taşıyarak bunu çözmeye çalışabileceğini söyledi.
Indyk, işgalci İsrail ve Filistin’in birbirlerinin iddialarına karşı çıktığını, bu yüzden de Bill Clinton’ın ve John Kerry’nin ortaya attığı Kudüs’ün iki devletin ortak başkenti olmasına yönelik fikrin çözüm olabileceğini belirterek Trump’ın ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararına eş zamanlı olarak çatışmaya nihai çözüm bulunması durumunda Filistin tarafına da elçi atama kararını ilân etmeye muhtaç olduğunu söyledi. Böyle olmaması durumunda işlerin daha da karışabileceğini söyleyen Indyk, bu yüzden de Trump’ın elçiliğin taşınmasını erteleyebileceğini belirtti.
“ABD, Ürdün ve Mısır’la Birlikte Zirve Düzenleyebilir”
Indyk, Trump’ın, kendisinin sevgisini kazanmak isteyen Ürdün Kralı Abdullah ile darbeci es-Sisi’yi yanına alıp Filistin-İsrail zirvesi düzenleyebileceğini kaydetti. Indyk’e göre Trump, her iki tarafın da iyi niyetle müzakerelere katılmaması durumunda Amerika’nın kabulünü kaybedeceğini açıklayabilir. Bunun yanında Netanyahu ve Abbas da kızgın taraftarlara Başkan Trump’ın davetini kabul ettiklerini söyleyerek kızgınlıklarını dizginleyebilir.
Indyk, Filistin ve işgalci İsrail tarafının başarısız olması durumunda ABD, Ürdün ve Mısır’ın Kudüs meselesinin akılcı bir çözümü için Güvenlik Konseyi’ne başvurabileceğini belirtti.
Kaynak: Kudüs Sahnesi (Sayı: 90)
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Esed Yanlısı ON4TV ve Kanal 12 TV Kanalları KHK İle Kapatıldı
- “Kudüs Kırmızı Çizgimizdir, Sonuçları Vahim Olur”
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini Anlattı
- İçişleri Bakanlığından Cumhuriyet'in Hüseyin Avni Çoş Haberine Yalanlama
- “Ateşkes Sağlanmadıkça İkinci Adıma Geçmeyeceğiz”
- Özgür-Der Lise Gençliği’nin Ara Dönem Kampı Başladı
- Mesut Barzani: Maliki Gelirse Bağımsızlık İlan Ederim
- Taliban’dan Trump’a Açık Mektup
- 4 KHK ile 367 Kişi Görevden Alındı, 124 Kişi Göreve İade Edildi
- Çalışmak: Kutsal mı, ‘Aşağılık Bir İş’ mi?!
- 2 Milyon Öğrenci, 25 Bin Yetimle Kardeş Oldu
- Astâne’de, ‘Psikolojik Üstünlüğü Yitirmeme’ Savaşı...
- “Kudüs Kırmızı Çizgimizdir, Sonuçları Vahim Olur”
- Esed Yanlısı ON4TV ve Kanal 12 TV Kanalları KHK İle Kapatıldı
- Direnişçiler Güney Halep’te Esed Güçlerini Hedef Aldı! (Video)
- Özgür-Der Lise Gençliği’nin Ara Dönem Kampı Başladı
- Ali Ünal Pişmanlık Yasasına Başvurdu: Gülen Hakkında Bilgiler Verdi
- Özgür Çocuk Kulübü Ekibi Suriyeli Çocukları Ziyaret Etti
- Amasya Özgür-Der’de Sosyal Medya’da İslami Tavır Konuşuldu
- PKK’nın Katlettiği 'Yüzler' Avrupa Konseyi’nde Sergilenecek
- MEB’in “Yeni Tarih Müfredatı”nda Eski Hamam Eski Tas
- Adana'da Emperyalist Kuşatmalar Altında Ortadoğu Konuşuldu
- ABD, Şam’ın Fethi Cephesi’nin Bir Komutanını Daha Şehid Etti!
- Uyuşturucu Satıcılarına Nihayet Devletten Net Tavır
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim