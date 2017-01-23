“ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e Taşınması Durumu Daha da Kötüleştirir”

ABD’nin eski İsrail Büyükelçisi Indyk tarafından kaleme alınan ve New York Times’ta yayımlanan makalede ABD’nin yeni başkanı Trump’ın ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasına yönelik sözleri ele alınıyor.

ABD’nin eski İsrail Büyükelçisi Martin Indyk, New York Times gazetesinde yayımlanan makalesinde ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararının felâket bir karar olacağını ve Filistinliler ve müslüman dünyanın öfkesine sebep olacağını yazdı.

Makalesinde, Trump’ın Filistin-İsrail çatışmasına nihai bir çözüm getirmek istediğini öne süren Indyk, fakat elçiliğin taşınmasına yönelik kararın durumu daha da kötüleştireceğini belirtti.

“Dünya, Doğu Kudüs’ün İşgal Altındaki Filistin Toprakları Olduğunu Kabul Ediyor”

Indyk, görev süresi sona eren Obama’nın BM Güvenlik Kurulu’nda işgalci İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalci yerleşim hakkında yapılan oylamaya katılmamasının problemi Trump’ın masasına bırakmak anlamına geldiğini kaydetti.

İşgalci İsrail’in Kudüs’e ebedi ve bölünmez başkentleri olarak baktığını söyleyen Indyk, ancak ABD’nin de içinde olduğu dünyanın Doğu Kudüs’ün işgal altındaki Filistin toprakları olduğunu kabul ettiğini belirtti.

“Trump, Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Kabul Eden Elçiyi Atadı”

Indyk, yazısında eski iki başkan adayının da elçiliği Kudüs’e taşıma sözü verdiğini fakat başkan seçildikten sonra durumun tehlikesini gördükten sonra bundan vazgeçtiklerini belirterek Trump’ın işinin farklı olduğunu ve Kudüs’ün işgalci İsrail’in başkenti olduğunu kabul eden David Friedman’ı elçi olarak atadığını kaydetti.

Filistin-İsrail müzakerelerinde Kudüs’ün durumunun sona bırakıldığını ve askıda kaldığını belirten Indyk, Trump’ın da elçiliği taşıyarak bunu çözmeye çalışabileceğini söyledi.

Indyk, işgalci İsrail ve Filistin’in birbirlerinin iddialarına karşı çıktığını, bu yüzden de Bill Clinton’ın ve John Kerry’nin ortaya attığı Kudüs’ün iki devletin ortak başkenti olmasına yönelik fikrin çözüm olabileceğini belirterek Trump’ın ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararına eş zamanlı olarak çatışmaya nihai çözüm bulunması durumunda Filistin tarafına da elçi atama kararını ilân etmeye muhtaç olduğunu söyledi. Böyle olmaması durumunda işlerin daha da karışabileceğini söyleyen Indyk, bu yüzden de Trump’ın elçiliğin taşınmasını erteleyebileceğini belirtti.

“ABD, Ürdün ve Mısır’la Birlikte Zirve Düzenleyebilir”

Indyk, Trump’ın, kendisinin sevgisini kazanmak isteyen Ürdün Kralı Abdullah ile darbeci es-Sisi’yi yanına alıp Filistin-İsrail zirvesi düzenleyebileceğini kaydetti. Indyk’e göre Trump, her iki tarafın da iyi niyetle müzakerelere katılmaması durumunda Amerika’nın kabulünü kaybedeceğini açıklayabilir. Bunun yanında Netanyahu ve Abbas da kızgın taraftarlara Başkan Trump’ın davetini kabul ettiklerini söyleyerek kızgınlıklarını dizginleyebilir.

Indyk, Filistin ve işgalci İsrail tarafının başarısız olması durumunda ABD, Ürdün ve Mısır’ın Kudüs meselesinin akılcı bir çözümü için Güvenlik Konseyi’ne başvurabileceğini belirtti.

Kaynak: Kudüs Sahnesi (Sayı: 90)