ABD Büyükelçiliği'nden Reina’nın Sahibine Yalanlama

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01.01.2017 21:30
ABD Büyükelçiliği'nden Reina’nın Sahibine Yalanlama
ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'daki saldırıya ilişkin Reina'nın sahibinin söylediği "ABD istihbaratı bizi uyarmıştı" açıklamasını yalanladı.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, ‎"Sosyal medyada dolaşan dedikoduların aksine, Amerikan hükümeti Reina kulübü dahil olmak üzere belirli eğlence yerlerine yönelik tehditlerle ilgili bilgi sahibi değildi ve Amerikan hükümeti Amerikalıları belirli mekanlar ya da mahallelerden uzak durmaları konusunda uyarmadı" ifadelerine yer verildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin Reina'nın sahibinin söylediği "ABD istihbaratı bizi uyarmıştı" açıklamasını yalanladı.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

ABD Büyükelçiliği 22 Aralık tarihinde, Amerikan vatandaşlarının hedef alınabileceğine ya da şiddete maruz kalabileceğine dair belirtilerle her karşılaştığımızda yaptığımız gibi, Türkiye ve Avrupa'nın birçok kısmını kapsayan, yortu günlerine yönelik genel bir tehdit uyarısı yayınlamıştır. Bu açıklamada Amerikan vatandaşlarına şu gibi tavsiyeler iletilmiştir:

“Lokantalar, ticari merkezler, ibadet yerleri ve ulaşım merkezleri de dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere, özellikle de Batılıların, turistlerin ve ülkede yaşayan yabancıların sıkça ziyaret ettiği bilinen yerlerde, mümkün olduğunca büyük kalabalıklardan ve kalabalık yerlerden kaçının.”

Sosyal medyada dolaşan dedikoduların aksine, Amerikan hükümeti Reina kulübü dahil olmak üzere belirli eğlence yerlerine yönelik tehditlerle ilgili bilgi sahibi değildi ve Amerikan hükümeti Amerikalıları belirli mekanlar ya da mahallelerden uzak durmaları konusunda uyarmadı.

ABD ve Türk kurumları terörle mücadelede yakın istişare içindedir, buna terör tehdidi şüphelerine ilişkin bilgi paylaşımı da dahildir. Bu işbirliği, bizler ortak terör tehdidiyle mücadele ederken sürecektir.

Günün erken saatlerinde Beyaz Saray ve Büyükelçiliğimiz tarafından da belirtildiği üzere, dün geceki terör saldırısını kati surette kınamaktayız. Amerikan vatandaşlarının da saldırıya uğradığı bu çirkin saldırıdan etkilenen herkese taziyelerimizi sunuyoruz.

Ortaköy'de düzenlenen saldırının gerçekleştiği gece kulübü Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, 12 saat içerisinde iki farklı açıklama yaparak tepki çekmişti. Saldırının düzenlendiği saatlerde 'Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. Göz göre göre bu saldırı meydana geldi' diyen Koçarslan, 12 saat sonra ise kendi açıklamasını yalanlamıştı.

 

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