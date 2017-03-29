ABD Büyükelçiliği: Evet, Adil Öksüz’ü Aradık

Gülen örgütünün “hava kuvvetleri imamı” olduğu belirtilen firari Adil Öksüz’ün ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan arandığı bildirildi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, vizesini iptal ettiklerini bildirmek için Adil Öksüz’ü aradıklarını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, 21 Temmuz 2016’da, saat 10.22’de ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan, Gülen örgütünün “hava kuvvetleri imamı” olduğu belirtilen Adil Öksüz’ün cep telefonunun arandığına dair kayıt bulunduğunu bildirdi.

Başsavcılık kaynakları, yargı muhabirlerinin, bugün bir gazetede yayımlanan “darbe girişimi gecesi Öksüz’ün, ABD konsolosluğu santral numarasından arandığına” ilişkin habere yönelik soruları üzerine, “21 Temmuz 2016 tarihinde, saat 10.22’de ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan Adil Öksüz’ün cep telefonunun arandığına dair kayıt var.” bilgisini paylaştı.

Öksüz’ün de şüphelileri arasında yer aldığı, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’ndeki eylemlere yönelik iddianamenin son kontrolleri yapıldı ve muhtemelen yarın mahkemeye gönderilecek.

ABD Büyükelçiliği’nin Açıklaması

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, vizesini iptal ettiklerini bildirmek için Adil Öksüz’ü aradıklarını duyurdu. Açıklamanın tamamı şöyle:

“Amerikan-Türk emniyet güçleri arasındaki yakın işbirliğinin doğrudan sonucu olarak, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Adil Öksüz adına kayıtlı bir numaraya 21 Temmuz 2016 tarihinde bir çağrı gerçekleştirilmiştir. O gün (21 Temmuz) Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD’nin Türkiye Temsilciliği’ni arayarak, Adil Öksüz’ün Türkiye’den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunmuştur. Bunun ardından Öksüz’ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz’ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık. ABD Başkonsolosluğu’nun, şüphe uyandırmaktan çok uzak olan bu çağrısı, darbe girişiminin ardından ABD ve Türk emniyet güçlerinin yakın işbirliğini sergilemektedir.”

İki Gün Gözaltında Kaldı, Serbest Kaldı, Kaçtı

Darbe girişimini organize eden isimler arasında yer alan Adil Öksüz, 16 Temmuz’da Ankara’daki Akıncı Üssü’nde gözaltına alındı.

Öksüz, 18 Temmuz’da sabaha karşı savcılığa sevk edildikten sonra tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Daha sonra Öksüz, “sabit ikametgâh sahibi olması ve delilleri karartma imkânı olmaması” gerekçeleriyle serbest bırakıldı. Savcılık bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren hâkim de tutuklama talebini reddetti.

Hem Öksüz’ü serbest bırakan hem de savcının itirazını reddeden hâkimler hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından soruşturma başlatıldı. İki hâkim görevden uzaklaştırıldı.